Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international

par Abdelwahab Biad, Enseignant chercheur en droit international, Université de Rouen Normandie
Le droit international ne laisse guère de place au doute : l’opération conduite par les États-Unis enfreint de nombreuses règles établies, que Washington est censé respecter.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
