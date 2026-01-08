Tolerance.ca
L'Iraq est devenu « méconnaissable et remarquable » après des années de conflit, selon l'ONU

Environ deux décennies après une transition politique mouvementée, l'Iraq est aujourd'hui un pays « en paix, bénéficiant d'une sécurité accrue et affichant une détermination sans faille à remporter la bataille du développement », a déclaré mercredi le Coordinateur résident des Nations Unies pour l'Iraq.


