Guérir par la musique : briser la glace au Myanmar

par Miora Rajaoharifetra
"Pour moi, être féministe, c’est faire preuve de bienveillance. Si je reste silencieuse lorsque les autres souffrent, un jour viendra où ce sera à mon tour de souffrir."


© Global Voices -
