Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Peut-on encourager le covoiturage avec des subventions locales ?

par Guillaume Monchambert, Maître de conférences en économie, Université Lumière Lyon 2
Le covoiturage est souvent perçu comme une des façons les plus simples de baisser les émissions de gaz à effet de serre des transports. Si le premier bilan des subventions locales visant à généraliser cette pratique est encourageant, il masque en vérité plusieurs aspects.

Face à l’urgence climatique et aux embouteillages chroniques des métropoles françaises, les pouvoirs publics cherchent des solutions pour réduire l’usage de la voiture individuelle. Les automobiles des particuliers sont la principale…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La marche, premier mode de déplacement en France : ce que disent vraiment les statistiques de mobilité
~ Les coupures d'Internet se multiplient de façon spectaculaire en Afrique : un nouveau livre explique pourquoi
~ Bénin. Les candidat·e·s aux élections doivent s’engager à protéger les droits humains alors que l’espace civique se réduit
~ Les États-Unis arraisonnent un navire battant pavillon russe : que dit le droit de la mer ?
~ Yémen : Les arrestations par les Houthis bloquent l'aide humanitaire sur fond de crise
~ Pourquoi reconstruisons-nous les monuments « à l’identique » ?
~ Venezuela : Les États-Unis risquent de provoquer un désastre en matière de droits humains
~ Royaume-Uni : La répression de manifestations affaiblit la démocratie
~ Drones, peur et épuisement : la réalité quotidienne de l'acheminement de l'aide humanitaire en Ukraine
~ Une « hypermédiatisation » de Trump au Canada ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter