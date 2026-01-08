Tolerance.ca
Les coupures d'Internet se multiplient de façon spectaculaire en Afrique : un nouveau livre explique pourquoi

par Tony Roberts, Digital Research Fellow, Institute of Development Studies
Les coupures d'Internet touchent de plus en plus souvent des millions d'Africains et sont particulièrement fréquentes lors des élections ou des manifestations.La Conversation


