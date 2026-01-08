Tolerance.ca
Bénin. Les candidat·e·s aux élections doivent s’engager à protéger les droits humains alors que l’espace civique se réduit

par Amnesty International
Alors que les électeurs s’apprêtent à aller voter au Bénin, les candidat·e·s aux élections législatives et communales du 11 janvier 2026 et à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 doivent s’engager à prioriser les droits humains, ont déclaré Amnesty International et 13 organisations de la société civile. Ces organisations publient un manifeste présentant des priorités […] The post Bénin. Les candidat·e·s aux élections doivent s’engager à protéger les droits humains alors que l’espace civique se réduit appeared first on Amnesty International. ]]>


