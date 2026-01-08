Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Yémen : Les arrestations par les Houthis bloquent l'aide humanitaire sur fond de crise

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un véhicule de police était garé près de l’entrée des locaux des Nations Unies dans le quartier de Hadda à Sanaa, au Yémen, le 29 octobre 2025 ; plusieurs jours auparavant, les autorités houthies y ont arrêté plusieurs employés yéménites, qu’ils ont placés en détention.   © 2025 Khaled Abdullah/Reuters Au cours des 18 derniers mois, les autorités houthies ont arbitrairement arrêté au moins 69 employés yéménites des Nations Unies et des dizaines d’employés d’organisations de la société civile, sans leur garantir une procédure régulière.L'intensification des…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
