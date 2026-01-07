Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Venezuela : Les États-Unis risquent de provoquer un désastre en matière de droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président déchu du Venezuela, Nicolás Maduro, et son épouse, Cilia Flores, capturés dans leur pays le 3 janvier 2026, étaient menottés et escortés par des agents de l’Administration de lutte contre la drogue (Drug Enforcement Administration, DEA) qui les amenaient à un tribunal fédéral de Manhattan, à New York, le 5 janvier 2026. © 2026 XNY/Star Max/GC Images (New York) – L'attaque militaire menée par l'administration Trump au Venezuela de manière éhontée risque d’y provoquer un nouveau désastre en matière de droits humains, a déclaré aujourd'hui Human Rights…


