Royaume-Uni : La répression de manifestations affaiblit la démocratie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants tenaient une banderole appelant à protéger le « droit de protester », lors d'un rassemblement contre le projet de loi britannique sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux (Police, Crime, Sentencing and Courts, PCSC) à Londres, le 15 janvier 2022. © 2022 Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images Les autorités britanniques ont sévèrement restreint le droit de manifester, en violation de leurs obligations internationales en matière de droits humains.Au lieu de mettre un terme aux mesures répressives prises à l'encontre…



