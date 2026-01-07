Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Royaume-Uni : La répression de manifestations affaiblit la démocratie

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants tenaient une banderole appelant à protéger le « droit de protester », lors d'un rassemblement contre le projet de loi britannique sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux (Police, Crime, Sentencing and Courts, PCSC) à Londres, le 15 janvier 2022. © 2022 Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images Les autorités britanniques ont sévèrement restreint le droit de manifester, en violation de leurs obligations internationales en matière de droits humains.Au lieu de mettre un terme aux mesures répressives prises à l'encontre…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Venezuela : Les États-Unis risquent de provoquer un désastre en matière de droits humains
~ Drones, peur et épuisement : la réalité quotidienne de l'acheminement de l'aide humanitaire en Ukraine
~ Une « hypermédiatisation » de Trump au Canada ?
~ On ne peut inverser le processus de vieillissement, mais voici 5 gestes qui aident à vivre plus longtemps
~ Pourquoi la procrastination n’a rien à voir avec la paresse – et comment la surmonter
~ Microcapteurs pour suivre la qualité de l’air : gadgets ou véritables outils de suivi ?
~ Notre-Dame de Paris et l’avènement du patrimoine spectacle-et-science
~ François Mitterrand, impossible héros de la gauche ?
~ La « défense avancée » d’Israël au Proche-Orient
~ Cisjordanie : la discrimination des Palestiniens par Israël « ressemble au système d’apartheid », selon l'ONU
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter