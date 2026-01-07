Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La « défense avancée » d’Israël au Proche-Orient

par Lina Kennouche, Chercheuse associée au CREAT, Université de Lorraine
Au prétexte d’assurer sa sécurité dans son entourage immédiat, Israël se montre de plus en plus interventionniste dans les États voisins, spécialement au Liban et en Syrie.La Conversation


