Cisjordanie : la discrimination des Palestiniens par Israël « ressemble au système d’apartheid », selon l'ONU

L’expansion illégale des colonies israéliennes et la confiscation des ressources en Cisjordanie étouffent les Palestiniens, alerte le Bureau des droits de l’homme de l’ONU. Dans un rapport accablant, il dénonce les restrictions sur la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'accès à l’eau ou de la liberté de circulation, estimant qu'elles illustrent un « apartheid » qui viole le droit international.



