Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cisjordanie : la discrimination des Palestiniens par Israël « ressemble au système d’apartheid », selon l'ONU

L’expansion illégale des colonies israéliennes et la confiscation des ressources en Cisjordanie étouffent les Palestiniens, alerte le Bureau des droits de l’homme de l’ONU. Dans un rapport accablant, il dénonce les restrictions sur la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'accès à l’eau ou de la liberté de circulation, estimant qu'elles illustrent un « apartheid » qui viole le droit international. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Drones, peur et épuisement : la réalité quotidienne de l'acheminement de l'aide humanitaire en Ukraine
~ Une « hypermédiatisation » de Trump au Canada ?
~ On ne peut inverser le processus de vieillissement, mais voici 5 gestes qui aident à vivre plus longtemps
~ Pourquoi la procrastination n’a rien à voir avec la paresse – et comment la surmonter
~ Microcapteurs pour suivre la qualité de l’air : gadgets ou véritables outils de suivi ?
~ Notre-Dame de Paris et l’avènement du patrimoine spectacle-et-science
~ François Mitterrand, impossible héros de la gauche ?
~ La « défense avancée » d’Israël au Proche-Orient
~ Venezuela : l’or noir sous tutelle américaine, des experts redoutent une dérive impérialiste
~ Le Groenland, le Danemark et l’UE au défi de l’ordre trumpien : la doctrine Monroe en marche
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter