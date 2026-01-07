Venezuela : l’or noir sous tutelle américaine, des experts redoutent une dérive impérialiste

Après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, Washington a annoncé mercredi son intention de contrôler « indéfiniment » les ventes de pétrole du pays. Au même moment, les forces américaines arraisonnaient deux pétroliers soupçonnés d’avoir contourné l’embargo énergétique imposé par l’administration Trump à Caracas. Depuis Genève, des experts indépendants de l’ONU dénoncent une logique assumée de domination économique et d’exploitation des ressources.



