Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Venezuela : l’or noir sous tutelle américaine, des experts redoutent une dérive impérialiste

Après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, Washington a annoncé mercredi son intention de contrôler « indéfiniment » les ventes de pétrole du pays. Au même moment, les forces américaines arraisonnaient deux pétroliers soupçonnés d’avoir contourné l’embargo énergétique imposé par l’administration Trump à Caracas. Depuis Genève, des experts indépendants de l’ONU dénoncent une logique assumée de domination économique et d’exploitation des ressources.


© Nations Unies -
