Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ?

par Carole Arnold, Docteur en sciences biologiques, Université de Haute-Alsace (UHA)
L’édition du génome humain avec CRISPR-Cas9 commence à guérir des maladies jusque-là incurables. Quels sont les espoirs mais aussi les limites techniques et éthiques de ces technologies ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le Groenland, le Danemark et l’UE au défi de l’ordre trumpien : la doctrine Monroe en marche
~ Chute de Maduro : « Trump a pris un pari sans précédent et très risqué », dit un historien
~ Une proposition de loi veut supprimer l’obligation d’utiliser un cercueil et relancer le débat sur la liberté des funérailles
~ D’où venons-nous ? Un voyage de 4 milliards d’années jusqu’à l’origine de nos cellules
~ Que sont les xénobots, ces robots biologiques qui bouleversent les frontières entre vivant et machine ?
~ Vous choisissez une carrière ? Dans un marché du travail en constante évolution, écoutez votre voix intérieure
~ Les autorités iraniennes répriment brutalement les manifestations
~ Soudan du Sud : Répression abusive liée à la campagne « anti-gangs »
~ Apprendre les maths autrement : les pistes de la recherche
~ Ukraine : la FAO dévoile son plan de relèvement pour l’agriculture face aux ravages de la guerre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter