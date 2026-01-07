Tolerance.ca
Ukraine : la FAO dévoile son plan de relèvement pour l’agriculture face aux ravages de la guerre

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a dévoilé, mardi, son plan d’urgence pour soutenir l’agriculture en Ukraine entre 2026 et 2028. Alors que les destructions liées au conflit ont coûté 83,9 milliards de dollars au secteur, le pays doit faire face à des défis majeurs : pénurie de main-d’œuvre, contamination des terres et pertes de récoltes.


