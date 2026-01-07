Venezuela : l’intervention américaine « a sapé un principe fondamental du droit international »

L’intervention militaire américaine au Venezuela et la capture du président Nicolás Maduro, ce week-end, continuent de susciter de vives réactions à l'ONU. Mardi, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a jugé que l’opération « porte atteinte à un principe fondamental du droit international » et affaiblit l’architecture même de la sécurité collective.



