Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Venezuela : l’intervention américaine « a sapé un principe fondamental du droit international »

L’intervention militaire américaine au Venezuela et la capture du président Nicolás Maduro, ce week-end, continuent de susciter de vives réactions à l'ONU. Mardi, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a jugé que l’opération « porte atteinte à un principe fondamental du droit international » et affaiblit l’architecture même de la sécurité collective.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le Groenland, le Danemark et l’UE au défi de l’ordre trumpien : la doctrine Monroe en marche
~ Chute de Maduro : « Trump a pris un pari sans précédent et très risqué », dit un historien
~ Une proposition de loi veut supprimer l’obligation d’utiliser un cercueil et relancer le débat sur la liberté des funérailles
~ D’où venons-nous ? Un voyage de 4 milliards d’années jusqu’à l’origine de nos cellules
~ Que sont les xénobots, ces robots biologiques qui bouleversent les frontières entre vivant et machine ?
~ Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ?
~ Vous choisissez une carrière ? Dans un marché du travail en constante évolution, écoutez votre voix intérieure
~ Les autorités iraniennes répriment brutalement les manifestations
~ Soudan du Sud : Répression abusive liée à la campagne « anti-gangs »
~ Apprendre les maths autrement : les pistes de la recherche
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter