Observatoire des droits humains

Les autorités iraniennes répriment brutalement les manifestations

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants défilent dans le centre-ville de Téhéran, en Iran, le 29 décembre 2025. © 2025 Fars News Agency/AP Photo Les autorités iraniennes répriment brutalement les manifestations qui secouent le pays en recourant à la force létale. En un peu plus d'une semaine, elles ont tué au moins 27 manifestants et passants, dont des enfants, et blessé de nombreuses autres personnes, tout en procédant à des arrestations massives de manifestants. Human Rights Watch enquête sur la répression violente des manifestations par le gouvernement et les violations des droits…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
