Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : Répression abusive liée à la campagne « anti-gangs »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des membres des forces de sécurité du Soudan du Sud patrouillaient à bord de véhicules dans une rue de Juba, la capitale du pays, le 9 avril 2020. En 2025, les forces de sécurité ont mené plusieurs opérations « anti-gangs » à Juba.  © 2020 Alex McBride/AFP via Getty Images Depuis fin juin 2025, les forces de sécurité du Soudan du Sud ont procédé à des arrestations arbitraires massives de garçons, de jeunes hommes et de femmes, dans le cadre de leur lutte contre la criminalité.De nombreuses personnes ont été détenues pendant une semaine sans inculpation,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
