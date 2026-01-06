Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La guerre de l’information autour des métaux stratégiques

par Michel Jébrak, Professeur émérite en ressources minérales, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les métaux sont au cœur d’une bataille informationnelle : la géologie, loin d’être neutre, sert désormais des stratégies économiques et géopolitiques.La Conversation


