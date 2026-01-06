Comment promouvoir la durabilité grâce à des applications géolocalisées, sans pour autant inquiéter la vie privée des utilisateurs ?
par Catherine Lejealle, Enseignant-chercheur en marketing digital, Responsable de l'axe de recherche Création de matériaux et cas pédagogiques, ISC Paris Business School
Renard Damien, Professeur en sciences de l'Information et de la Communication
Thierry Delécolle, Directeur général adjoint, Pôle Léonard de Vinci
Zhenzhen Zhao, Professeur associé, SKEMA Business School
Pertinentes pour accélérer l’atteinte des 17 Objectifs de développement durable élaborés par l’ONU, les applications de géomatching mobilisent la géolocalisation et l’entraide entre particuliers. Mais comment instaurer la confiance lorsque le partage de données personnelles mène à des rencontres bien réelles ?
- mardi 6 janvier 2026