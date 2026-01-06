Comment promouvoir la durabilité grâce à des applications géolocalisées, sans pour autant inquiéter la vie privée des utilisateurs ?

par Catherine Lejealle, Enseignant-chercheur en marketing digital, Responsable de l'axe de recherche Création de matériaux et cas pédagogiques, ISC Paris Business School

Renard Damien, Professeur en sciences de l'Information et de la Communication

Thierry Delécolle, Directeur général adjoint, Pôle Léonard de Vinci

Zhenzhen Zhao, Professeur associé, SKEMA Business School