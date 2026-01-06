Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les femmes font-elles moins de vélo que les hommes ?

par David Sayagh, Maître de conférence en sociologie, Université Paris-Saclay
Pourquoi les femmes utilisent moins le vélo que les hommes ? Inégalités, socialisation, mobilité, sécurité : comprendre les obstacles genrés qui freinent la pratique féminine.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que l’Athènes antique nous enseigne sur le débat – et la dissidence – à l’ère des réseaux sociaux
~ Comment promouvoir la durabilité grâce à des applications géolocalisées, sans pour autant inquiéter la vie privée des utilisateurs ?
~ Du sauveur à l’éboueur : comment les lycéens perçoivent leurs éco-délégués
~ Que retenir de la présidence malaisienne de l’Asean ?
~ Quelle est la différence entre matière noire et antimatière ?
~ Burundi : l’afflux massif de réfugiés congolais met une pression insoutenable sur les services de santé
~ Soudan : près de 65.000 personnes déplacées par les combats au Kordofan
~ Apprendre les maths autrement : les pistes de la recherche
~ Le Venezuela, un dominion des États-Unis ?
~ Une poudre de feuilles d’ananas pourrait contribuer à réduire la criminalité et la pollution
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter