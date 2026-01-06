Burundi : l’afflux massif de réfugiés congolais met une pression insoutenable sur les services de santé

Depuis le 5 décembre, plus de 100.000 réfugiés congolais et rapatriés burundais ont trouvé refuge au Burundi. Un afflux massif qui met les services de santé sous forte tension et entraîne la saturation des camps de réfugiés dans l’est du pays, a alerté mardi une l'agence humanitaire des Nations Unies pour l'enfance.



