Soudan : près de 65.000 personnes déplacées par les combats au Kordofan

Près de 65.000 civils ont fui la région du Kordofan, dans le sud du Soudan, au cours des trois derniers mois en raison d'une insécurité croissante et d'affrontements entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée soudanaise, a indiqué mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



