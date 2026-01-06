Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Soudan : près de 65.000 personnes déplacées par les combats au Kordofan

Près de 65.000 civils ont fui la région du Kordofan, dans le sud du Soudan, au cours des trois derniers mois en raison d'une insécurité croissante et d'affrontements entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée soudanaise, a indiqué mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).


© Nations Unies -
