Et si quelques minutes de méditation de pleine conscience pouvaient aider à réduire le stress ?

par Alexis Barbry, Maître de conférences en STAPS, Université de Lorraine

Annie Carton, Psychologie, Université d'Artois

Jérémy Coquart, Professeur des Universités (74ème section : STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), Université de Lille