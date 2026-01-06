Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Et si quelques minutes de méditation de pleine conscience pouvaient aider à réduire le stress ?

par Alexis Barbry, Maître de conférences en STAPS, Université de Lorraine
Annie Carton, Psychologie, Université d'Artois
Jérémy Coquart, Professeur des Universités (74ème section : STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), Université de Lille
La littérature scientifique plaide pour une intégration de temps courts de méditation de pleine conscience dans la vie quotidienne afin de lutter contre le stress.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
