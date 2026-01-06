Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Capture de Nicolás Maduro : l’ONU face à une ligne rouge du droit international

L’arrestation éclair, samedi, du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines à Caracas, suivie de son transfert à New York, a mis en évidence une fracture au sein de l'ordre international : d’un côté, une conception extraterritoriale de l’État de droit, revendiquée par Washington ; de l’autre, les principes de souveraineté et de non-agression consacrés par la Charte de l'ONU.


© Nations Unies -
