EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur les événements au Venezuela

Le Conseil de sécurité se réunit en session d'urgence, lundi matin, pour examiner la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis à Caracas ce weekend, qui a provoqué une onde de choc dans la région et au-delà. Le Secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'un « dangereux précédent » avait été créé. Suivez cette réunion historique en direct ci-dessous grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



