Observatoire des droits humains

Les JO de Montréal 1976, un laboratoire qui a transformé le Québec bien au-delà des stades et des podiums

par Tegwen Gadais, Professor, Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Lefèvre Florent, Stagiaire postdoctoral en histoire du sport, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Au-delà des déficits et des retards, les JO de Montréal 1976 ont été un laboratoire de sport, d’éducation et de culture qui a transformé le Québec.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
