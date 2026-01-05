Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand la tragédie grecque éclaire les crises : que nous apprend le braquage du Louvre ?

par Mary-Lieta Clement, Enseignant chercheur - sciences de gestion, UCLy (Lyon Catholic University)
La tragédie grecque peut être un puissant atout pour comprendre une catastrophe comme le cambriolage du Louvre. Que pourrait nous apprendre Eschyle qui ne figure pas dans les manuels de management ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
