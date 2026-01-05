Pourquoi les fonds verts peinent à convaincre malgré une épargne record
par Syrine Gacem, Docteur en sciences de gestion - Finance, Université Bourgogne Europe
Fabrice Hervé, Professeur en Finance, IAE Dijon - Université de Bourgogne
Sylvain Marsat, Professeur en Finance, Université Clermont Auvergne (UCA)
Une étude cherche à comprendre les freins à l’investissement vert chez les investisseurs individuels. Et si la ruse marketing de quelques acteurs nuisait à l’ensemble de la filière ?
