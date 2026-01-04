Les États-Unis ont frappé le Venezuela, Trump parle de « diriger » le pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un nuage de fumée était visible au-dessus de la base aérienne militaire de La Carlota, dans la banlieue de Caracas au Venezuela, à l’aube du samedi 3 janvier 2026, à la suite de frappes aériennes américaines. © 2026 AP Photo/Matias Delacroix (Washington, 3 janvier 2026) – Dans la nuit du 2 au 3 janvier, l'armée des États-Unis a mené des frappes au Venezuela, aboutissant à l’arrestation du président Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores. Le 3 janvier, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis comptaient « diriger » le Venezuela…



