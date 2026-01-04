Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les politiques n’écoutent-ils pas les citoyens ordinaires ?

par Awenig Marié, Postdoctoral research fellow, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Taxe Zucman, réforme des retraites, interdiction de la corrida, traité de Maastricht : pourquoi les gouvernants ne prennent-ils pas en compte l’opinion majoritaire des citoyens ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
