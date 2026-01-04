Ce que révèle une vaste enquête citoyenne sur la qualité de l’eau en France
par Nicolas Dietrich, Professeur des universités en génie des procédés, INSA Toulouse
Johanne Teychené, Maitre de conférences en génie des procédés, INSA Toulouse
Nathalie Clergerie, Ingénieure d'études INSA toulouse
En 2023, des milliers de citoyens ont pris part à un projet de recherche participative visant à cartographier la qualité de l’eau sur le territoire français.
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 4 janvier 2026