Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les actions militiares américaines au Venezuela « constituent un dangereux précédent », affirme le chef de l'ONU

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit « profondément alarmé » par l’impasse qui oppose les États-Unis et le Venezuela depuis plusieurs mois, et qui a culminé samedi matin avec la capture rapportée du Président Nicolás Maduro par des forces spéciales américaines.


© Nations Unies -
