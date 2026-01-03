Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Amnesty International s’inquiète des violations des droits humains suite à l’intervention militaire américaine au Venezuela

par Amnesty International
L’intervention militaire menée aujourd’hui par l’administration Trump au Venezuela, qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro et Cilia Flores, soulève de graves préoccupations quant au respect des droits humains de la population vénézuélienne.   Elle constitue très probablement une violation du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, tout comme la volonté affichée des États-Unis de diriger […] The post Amnesty International s’inquiète des violations des droits humains suite à l’intervention militaire américaine au Venezuela appeared first on Amnesty International.…


© Amnestie Internationale -
