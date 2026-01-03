Amnesty International s’inquiète des violations des droits humains suite à l’intervention militaire américaine au Venezuela

par Amnesty International

L'intervention militaire menée aujourd'hui par l'administration Trump au Venezuela, qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro et Cilia Flores, soulève de graves préoccupations quant au respect des droits humains de la population vénézuélienne. Elle constitue très probablement une violation du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, tout comme la volonté affichée des États-Unis de diriger



