Observatoire des droits humains

Un score pour noter les produits ménagers en fonction de leur impact sur la santé et l’environnement

par Pauline Guillou, Chargée de projet scientifique, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Cecilia Solal, Toxicologue, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
À l’image du Nutri-Score pour les aliments, les produits ménagers pourraient être notés de A à E, en fonction des dangers qu’ils font courir pour la santé humaine et pour l’environnement.La Conversation


