Observatoire des droits humains

En France, presque tout le monde est fonctionnaire sans le savoir

par Jérôme Baray, Professeur des universités en sciences de gestion, Le Mans Université
25 et 30 millions de personnes ont un revenu qui dépend directement de l’État. Alors, la majorité des salariés du privé ne seraient-ils pas des fonctionnaires ?La Conversation


