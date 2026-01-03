Requalifier ou réguler ? Les controverses du dialogue social des travailleurs des plates-formes
par Maxime Cornet, Post doctorant, CY Cergy Paris Université
Cynthia Srnec, Maîtresse de conférences en sociologie du numérique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po
Pauline Moreau Avila, PhD Student in International and European Labour Law, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Comment réguler le lien entre les plates-formes et les travailleurs indépendants qui les utilisent ? Quels résultats a obtenus la structure spéciale créée en France ?
- samedi 3 janvier 2026