Requalifier ou réguler ? Les controverses du dialogue social des travailleurs des plates-formes

par Maxime Cornet, Post doctorant, CY Cergy Paris Université

Cynthia Srnec, Maîtresse de conférences en sociologie du numérique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po

Pauline Moreau Avila, PhD Student in International and European Labour Law, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne