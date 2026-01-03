Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Que reste-t-il de nos argots ?

par Anne Gensane, Enseignante chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois
Par sa fonction ludique, la pratique de l’argot témoigne qu’elle n’est pas seulement un outil de subversion, mais aussi un moyen de s’amuser, de se libérer des contraintes sociales.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
