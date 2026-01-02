Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, la nouvelle année commence au milieu des décombres

Pour les habitants de la bande de Gaza, l’année 2026 s’ouvre avec un paysage de camps de déplacés et de quartiers détruits, sur fond de profonde incertitude après des mois de guerre et de dévastation.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « Un langage que tout le monde comprend » : un caricaturiste jordanien voit dans l’art un vecteur d’espoir
~ « Je prie vraiment pour que la paix arrive dans l’est de la RDC »
~ Pourquoi les consommateurs de la génération Z se sentent désabusés – et comment ils peuvent être les moteurs d’un véritable changement
~ Peine de mort : l'ONU dénonce un projet de loi israélien discriminatoire envers les Palestiniens
~ Incendie de Crans-Montana : l'ONU à Genève sous le choc
~ Comment investissait-on son argent à Rome ou dans la Grèce antique ?
~ Pas de chauffage central mais des lits chauffés… Ce que la ville la plus froide du monde nous enseigne
~ Les plans des pistes de ski, ou l’art de promettre de la neige toujours fraîche et un ciel toujours bleu
~ Changement climatique : les stations de ski doivent-elles encore investir dans la production de neige pour s’adapter ?
~ Marchés prédictifs en ligne : miser sur un résultat sportif… ou sur la guerre en Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter