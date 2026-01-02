Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Un langage que tout le monde comprend » : un caricaturiste jordanien voit dans l’art un vecteur d’espoir

Depuis longtemps, les caricatures servent à provoquer la réflexion, à poser des questions et à défier le pouvoir. Mais pour l’artiste et militant jordanien Omar Abdallat, elles sont aussi un pont entre les peuples.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
