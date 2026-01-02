« Je prie vraiment pour que la paix arrive dans l’est de la RDC »

Pendant près de cinq ans, Bintou Keita a dirigé la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo (RDC), la MONUSCO, l’une des plus grandes opérations de paix de l’Organisation. Le 30 novembre, elle a fait ses adieux et est partie de la capitale congolaise Kinshasa.



