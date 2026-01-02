Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Peine de mort : l'ONU dénonce un projet de loi israélien discriminatoire envers les Palestiniens

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies a critiqué, vendredi, le projet de loi israélien visant à introduire la peine de mort obligatoire pour certains Palestiniens, soulignant qu’il enfreint le droit international et constitue une discrimination flagrante à l’encontre des Palestiniens.


© Nations Unies
