Peine de mort : l'ONU dénonce un projet de loi israélien discriminatoire envers les Palestiniens

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies a critiqué, vendredi, le projet de loi israélien visant à introduire la peine de mort obligatoire pour certains Palestiniens, soulignant qu’il enfreint le droit international et constitue une discrimination flagrante à l’encontre des Palestiniens.



Lire l'article complet