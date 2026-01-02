Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment investissait-on son argent à Rome ou dans la Grèce antique ?

par Konstantine Panegyres, Lecturer in Classics and Ancient History, The University of Western Australia
Bien avant la finance moderne, les Anciens avaient compris comment faire travailler leur argent. Métaux précieux, agriculture, commerce ou art : retour sur les stratégies d’investissement de la Grèce et de la Rome antiques, entre prudence, spéculation et coups de fortune.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pas de chauffage central mais des lits chauffés… Ce que la ville la plus froide du monde nous enseigne
~ Les plans des pistes de ski, ou l’art de promettre de la neige toujours fraîche et un ciel toujours bleu
~ Changement climatique : les stations de ski doivent-elles encore investir dans la production de neige pour s’adapter ?
~ Marchés prédictifs en ligne : miser sur un résultat sportif… ou sur la guerre en Ukraine
~ Ces présidents de la République qui ont démissionné. Avec quelles conséquences ?
~ Quelles cartes postales hivernales en 2050 ? Imaginer ensemble un futur désirable pour les stations de montagne
~ Le Paris de Bilal Hamdad, vivifiant hommage aux maîtres de la peinture
~ Le chef de l’ONU condamne des amendements israéliens visant les opérations de l’UNRWA
~ Centrafrique : après des élections historiques, les résultats attendus le 5 janvier
~ Covid-19 : une menace persistante pour les plus vulnérables
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter