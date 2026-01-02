Pas de chauffage central mais des lits chauffés… Ce que la ville la plus froide du monde nous enseigne
par Yangang Xing, Associate Professor, School of Architecture Design and the Built Environment, Nottingham Trent University
Dans le nord-est de la Chine, un simple lit de terre chauffé permettait de survivre à des hivers à −30 °C avec très peu de combustible. Ces techniques anciennes pourraient inspirer des solutions plus sobres et plus efficaces.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 2 janvier 2026