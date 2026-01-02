Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pas de chauffage central mais des lits chauffés… Ce que la ville la plus froide du monde nous enseigne

par Yangang Xing, Associate Professor, School of Architecture Design and the Built Environment, Nottingham Trent University
Dans le nord-est de la Chine, un simple lit de terre chauffé permettait de survivre à des hivers à −30 °C avec très peu de combustible. Ces techniques anciennes pourraient inspirer des solutions plus sobres et plus efficaces.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
