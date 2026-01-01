Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Quelles cartes postales hivernales en 2050 ? Imaginer ensemble un futur désirable pour les stations de montagne

par Angèle Richard, Stratégie et Innovation, Université Savoie Mont Blanc
Élodie Gardet, Docteur en en Sciences de Gestion, Université Savoie Mont Blanc
Romain Gandia, Maître de conférence, Organizational Studies, Business Administration à l'Université Savoie Mont Blanc, IAE Savoie Mont Blanc
Entre urgence climatique et conflits entre acteurs, les stations peinent à se transformer. Et si l’utopie ouvrait un espace pour imaginer une montagne moins enneigée mais toujours désirable en 2050 ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
