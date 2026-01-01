Tolerance.ca
Le Paris de Bilal Hamdad, vivifiant hommage aux maîtres de la peinture

par Anna-Louise Milne, Director of Graduate Studies and Research, University of London Institute in Paris
À travers ses peintures, Bilal Hamdad transforme l’ordinaire en mythique, en donnant à voir des scènes et des postures contemporaines nimbées d’une lumière intemporelle et mystérieuse.

Ces dernières années, à Paris, des fonds privés ont investi dans d’anciennes institutions parisiennes afin d’en transformer les espaces pour accueillir des œuvres contemporaines. Les foules affluent par exemple à la Bourse du Commerce-Pinault Collection : autrefois marché aux grains, puis marché du travail, elle a été transformée par l’architecte japonais Tadao…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
