Observatoire des droits humains

Centrafrique : après des élections historiques, les résultats attendus le 5 janvier

Le dépouillement est achevé et le compte à rebours est lancé. Les résultats des premières élections générales combinant scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal en République centrafricaine doivent être proclamés le 5 janvier, a indiqué mercredi la mission de maintien de la paix de l’ONU dans le pays. 


© Nations Unies -
~ L’ONU, contrainte de se réformer, adopte un budget 2026 en forte baisse
