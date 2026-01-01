Centrafrique : après des élections historiques, les résultats attendus le 5 janvier

Le dépouillement est achevé et le compte à rebours est lancé. Les résultats des premières élections générales combinant scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal en République centrafricaine doivent être proclamés le 5 janvier, a indiqué mercredi la mission de maintien de la paix de l’ONU dans le pays.



