Observatoire des droits humains

Le chef de l’ONU condamne des amendements israéliens visant les opérations de l’UNRWA

Le Secrétaire général de l’ONU a condamné des amendements adoptés par la Knesset, le parlement israélien, à une loi visant à mettre fin aux opérations de l’agence des Nations Unies chargée de l’assistance aux réfugiés palestiniens (UNRWA), soulignant que ces mesures doivent être immédiatement abrogées.


© Nations Unies -
~ L’ONU, contrainte de se réformer, adopte un budget 2026 en forte baisse
