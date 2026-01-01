Le chef de l’ONU condamne des amendements israéliens visant les opérations de l’UNRWA

Le Secrétaire général de l’ONU a condamné des amendements adoptés par la Knesset, le parlement israélien, à une loi visant à mettre fin aux opérations de l’agence des Nations Unies chargée de l’assistance aux réfugiés palestiniens (UNRWA), soulignant que ces mesures doivent être immédiatement abrogées.



