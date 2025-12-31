Covid-19 : une menace persistante pour les plus vulnérables

Malgré la fin déclarée de la pandémie, la Covid-19 continue de frapper les plus fragiles. Une étude de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) révèle qu’en 2024 les hospitalisations et décès liés au virus restent élevés, notamment parmi les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, une majorité d’entre elles étant non vaccinée.



Lire l'article complet