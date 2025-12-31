Nigéria : les agriculteurs fuient leurs champs à cause de la violence, exacerbant la crise alimentaire

Dans les États du nord-est du Nigéria, l’aggravation de l’insécurité, alimentée par les enlèvements, les mines et les attaques des groupes armés, perturbe gravement les récoltes agricoles. Dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, les fermiers fuient leurs champs, les commerçants désertent les marchés et les routes rurales, devenues trop dangereuses, sont abandonnées, ont alerté mercredi des agences humanitaires.



