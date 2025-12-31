Comment les scientifiques ont percé les secrets du plus ancien bateau en planches du Danemark
par Mikael Fauvelle, Associate Professor and Researcher, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University
Depuis sa découverte, le bateau de Hjortspring (Danemark) est entouré d’un mystère majeur : d’où venaient ces guerriers envahisseurs du IVᵉ siècle avant notre ère ? Des progrès techniques permettent aujourd’hui d’en savoir davantage.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 31 décembre 2025