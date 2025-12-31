Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment les scientifiques ont percé les secrets du plus ancien bateau en planches du Danemark

par Mikael Fauvelle, Associate Professor and Researcher, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University
Depuis sa découverte, le bateau de Hjortspring (Danemark) est entouré d’un mystère majeur : d’où venaient ces guerriers envahisseurs du IVᵉ siècle avant notre ère ? Des progrès techniques permettent aujourd’hui d’en savoir davantage.La Conversation


